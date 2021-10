Ripreso un giovane orso che si aggira nei boschi del Friuli Venezia Giulia (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un giovane orso, tra i due e i tre anni di età, quello che al calar della notte del 26 settembre si aggirava nei boschi del Friuli Venezia Giulia, Ripreso dall” obiettivo di Gabriele Di Qual, appassionato naturalista, che aveva posizionato le fototrappole per riprendere i cervi nel territorio di Forni Avoltri. Le immagini – due riprese unite in un unico video – sono state verificate dall” università degli studi di Udine che ha confermato la veridicità dell” avvistamento. .(Il video pubblicato dalla Regione Fvg ha utilizzato le riprese del naturalista Gabriele Di Qual) Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) È un, tra i due e i tre anni di età, quello che al calar della notte del 26 settembre siva neideldall” obiettivo di Gabriele Di Qual, appassionato naturalista, che aveva posizionato le fototrappole per riprendere i cervi nel territorio di Forni Avoltri. Le immagini – due riprese unite in un unico video – sono state verificate dall” università degli studi di Udine che ha confermato la veridicità dell” avvistamento. .(Il video pubblicato dalla Regione Fvg ha utilizzato le riprese del naturalista Gabriele Di Qual)

