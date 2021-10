Rdc: braccio ferro in Cdm, richiesta modifica ma 'muro' M5S-Pd con sostegno Draghi (2) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - Le stesse fonti riferiscono che il presidente del Consiglio avrebbe chiarito che sarà il confronto sulla manovra -forse in Cdm già lunedì- il luogo di discussione, per mettere a punto eventuali correttivi sulle politiche attive sul lavoro. Giorgetti, Brunetta e Bonetti avrebbero infatti lamentato la mancata spinta del rdc sulle leve dell'occupazione, invitando il governo a indirizzare le risorse altrove. Netto il muro opposto dal M5S, sostenuto dal Pd. Ma il 'secondo round' si profila già all'orizzonte. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - Le stesse fonti riferiscono che il presidente del Consiglio avrebbe chiarito che sarà il confronto sulla manovra -forse in Cdm già lunedì- il luogo di discussione, per mettere a punto eventuali correttivi sulle politiche attive sul lavoro. Giorgetti, Brunetta e Bonetti avrebbero infatti lamentato la mancata spinta del rdc sulle leve dell'occupazione, invitando il governo a indirizzare le risorse altrove. Netto ilopposto dal M5S, sostenuto dal Pd. Ma il 'secondo round' si profila già all'orizzonte.

