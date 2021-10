Quell’amica che oggi non lo è più (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come un grande amore che ha la consapevolezza che niente e nessuno potrà mai distruggerlo, così è l’amicizia. Eppure tra i cambiamenti inevitabili che caratterizzano la vita, semplicemente succede. Accade che Quell’amica, che era la unica e sola, tale più non è. E non perché ci sia stato un litigio o un’incomprensione, ma perché qualcosa si spezza improvvisamente. E nel silenzio della fine, fa rumore. Tutte abbiamo un’amica che oggi non lo è più. Quella che era la migliore, quella che c’era sempre e comunque, anche quando le distanze geografiche erano immense e gli obiettivi di vita così distanti. La sua presenza era in grado di colmare quel vuoto fisico, e tutti gli altri che inevitabilmente si creavano nella nostra vita. Perché mentre amicizie e amori andavano e tornavano, lei era sempre lì, per noi. E ora invece tutto ciò che rimane sono i ricordi ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come un grande amore che ha la consapevolezza che niente e nessuno potrà mai distruggerlo, così è l’amicizia. Eppure tra i cambiamenti inevitabili che caratterizzano la vita, semplicemente succede. Accade che, che era la unica e sola, tale più non è. E non perché ci sia stato un litigio o un’incomprensione, ma perché qualcosa si spezza improvvisamente. E nel silenzio della fine, fa rumore. Tutte abbiamo un’amica chenon lo è più. Quella che era la migliore, quella che c’era sempre e comunque, anche quando le distanze geografiche erano immense e gli obiettivi di vita così distanti. La sua presenza era in grado di colmare quel vuoto fisico, e tutti gli altri che inevitabilmente si creavano nella nostra vita. Perché mentre amicizie e amori andavano e tornavano, lei era sempre lì, per noi. E ora invece tutto ciò che rimane sono i ricordi ...

