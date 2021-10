Periferie | Ballottaggio | Governance | Enigma Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021), dove la periferia non ha votato al primo turno delle scorse comunali. E potrebbe essere decisiva nel secondo. Tuttavia, “non esiste una periferia, ma tantecomplesse” nella capitale, al contempo “troppo grande e troppo piccola” tanto “che dovrebbe cambiare laperché possa essere gestita veramente”. Con Keti Lelo, ricercatrice dell’Università degli Studi diTre e coautrice, con Salvatore Monni e Federico Tomassi, de “Le Sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe” (Donzelli Editore), si prova ad approfondire - per quanto possibile - i motivi dell’astensionismo nelle aree del disagio. E anche, perché no, a dare qualche consiglio non richiesto a chi vincerà tra Roberto Gualtieri e Enrico Michetti. Centrosinistra contro centrodestra. La ...