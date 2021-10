Per Perifano chiusura al Rione Libertà: “Sarò il sindaco di tutti i beneventani” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sfida il freddo Luigi Diego Perifano per la chiusura della sua campagna elettore. L’ultimo comizio è al Rione Libertà, nella centralissima piazza San Modesto. Sfida vinta. Il primo a prendere la parola, però, è Angelo Moretti. Lavoro, energia verde, valorizzazione dei fiumi e rigenerazione urbana i suoi cavalli di battaglia. Non mancano, ovviamente, gli affondi nei confronti dell’avversario. “Achille Lauro dava una scarpa prima, agli elettori, e la seconda dopo il voto. Mastella ha fatto un passo indietro ed entrambe le scarpe ve le promette per quando le urne saranno chiuse”. Il riferimento, esplicitato dal fondatore di ‘Civico22‘, è per le recenti uscite dell’amministrazione sulla vicenda di Via Saragat: “La campagna elettorale fatta sui bisogni delle famiglie, giustamente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sfida il freddo Luigi Diegoper ladella sua campagna elettore. L’ultimo comizio è al, nella centralissima piazza San Modesto. Sfida vinta. Il primo a prendere la parola, però, è Angelo Moretti. Lavoro, energia verde, valorizzazione dei fiumi e rigenerazione urbana i suoi cavalli di battaglia. Non mancano, ovviamente, gli affondi nei confronti dell’avversario. “Achille Lauro dava una scarpa prima, agli elettori, e la seconda dopo il voto. Mastella ha fatto un passo indietro ed entrambe le scarpe ve le promette per quando le urne saranno chiuse”. Il riferimento, esplicitato dal fondatore di ‘Civico22‘, è per le recenti uscite dell’amministrazione sulla vicenda di Via Saragat: “La campagna elettorale fatta sui bisogni delle famiglie, giustamente ...

