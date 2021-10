Pari opportunità: Bonetti a Conte, 'la differenza la fa la qualità non il genere' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Leggo che l'ex premier Conte e con lui qualcuno nel Movimento 5 Stelle vorrebbero darmi lezioni di femminismo. Il giudizio sull'adeguatezza al ruolo delle persone non dipende dal genere. Giuseppe Conte e Mario Draghi sono due uomini: Conte non è stato capace di fare il premier, Mario Draghi lo è. Virginia Raggi e Isabella Conti sono due donne: Raggi non è stata capace di fare la sindaca, Isabella sì. La differenza la fa la qualità, non il genere". Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Leggo che l'ex premiere con lui qualcuno nel Movimento 5 Stelle vorrebbero darmi lezioni di femminismo. Il giudizio sull'adeguatezza al ruolo delle persone non dipende dal. Giuseppee Mario Draghi sono due uomini:non è stato capace di fare il premier, Mario Draghi lo è. Virginia Raggi e Isabella Conti sono due donne: Raggi non è stata capace di fare la sindaca, Isabella sì. Lala fa la, non il". Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena

Advertising

fattoquotidiano : La ministra Bonetti scivola sulle Pari Opportunità: “Poche donne candidate? Alcune non sono all’altezza”. Conte: “C… - Mov5Stelle : Il cosiddetto divario retributivo di genere rappresenta una vera e propria piaga per il nostro Paese. Con l’approv… - repubblica : Roma, uno stratagemma 'salva' la poliziotta no Green Pass: nominata dirigente per le Pari opportunità, non potrà es… - sf_post : RT @elio_vito: 'Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma'.. ha detto la mi… - geomsalvatores2 : RT @elio_vito: 'Non sempre le donne si sono dimostrate all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma'.. ha detto la mi… -