"Non è corretto parlare di razze aggressive di cani", sostiene l'Enpa (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Non è corretto parlare di razze aggressive, perché i cani si comportano in base agli stimoli che ricevono. La maggior parte delle situazioni possono essere ricondotte a una cattiva gestione degli animali o a comportamenti umani che, anche involontariamente, scatenano reazioni di tipo aggressivo”. A spiegarlo all'AGI è Carla Rocchi, già docente di Antropologia presso l'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (Enpa), commentando l'episodio avvenuto a Sassuolo, dove una donna è stata sbranata da una coppia di Amstaff. “Per quanto ne sappiamo – spiega l'esperta – i due animali si trovavano nel loro territorio, insieme a una bambina. La signora, allontanatasi dal controllo della propria badante, si sarebbe introdotta nella ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - “Non èdi, perché isi comportano in base agli stimoli che ricevono. La maggior parte delle situazioni possono essere ricondotte a una cattiva gestione degli animali o a comportamenti umani che, anche involontariamente, scatenano reazioni di tipo aggressivo”. A spiegarlo all'AGI è Carla Rocchi, già docente di Antropologia presso l'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (), commentando l'episodio avvenuto a Sassuolo, dove una donna è stata sbranata da una coppia di Amstaff. “Per quanto ne sappiamo – spiega l'esperta – i due animali si trovavano nel loro territorio, insieme a una bambina. La signora, allontanatasi dal controllo della propria badante, si sarebbe introdotta nella ...

Advertising

VittorioSgarbi : Quando il “politicamente corretto” diventa farsa: Superman diventa bisessuale! Che ne pensate?… - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - Paolo_Bargiggia : Onore a @iomatrix23. Da quando lo seguivo come cronista dell' @Inter è sempre stato un uomo vero. Non ipocrita; non… - zxuz53 : RT @FrancescoSaro: Domenica si vota a Roma Cari concittadini riflettiamo: 1) LAMORGESE non ha voluto prevenire l’assalto alla Cgil 2) Bello… - Coconuttss66 : RT @FrancescoSaro: Domenica si vota a Roma Cari concittadini riflettiamo: 1) LAMORGESE non ha voluto prevenire l’assalto alla Cgil 2) Bello… -