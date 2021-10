Milano: la CorriBicocca è pronta a tornare in pista nella sua formula originaria (2) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - La partenza (ore 10) e l'arrivo saranno all'interno del centro sportivo Bicocca Stadium, in viale Sarca 205 a Milano, dove si svolgeranno anche le premiazioni. CorriBicocca si conferma una corsa aperta a tutti e senza barriere e anche per l'edizione 2021 il percorso si snoderà, non solo tra le vie del Campus, ma anche dell'intero quartiere Bicocca. Sarà possibile correre per cinque o dieci chilometri - una camminata ludico-sportiva non competitiva – oppure si potrà partecipare alla dieci chilometri competitiva: in questo caso l'iscrizione sarà riservata ai tesserati FIDAL e ai titolari di Runcard. Nel rispetto delle normative anti-covid, verrà applicato il protocollo federale in vigore alla data della manifestazione. Confermato, infine, il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti e docenti) che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - La partenza (ore 10) e l'arrivo saranno all'interno del centro sportivo Bicocca Stadium, in viale Sarca 205 a, dove si svolgeranno anche le premiazioni.si conferma una corsa aperta a tutti e senza barriere e anche per l'edizione 2021 il percorso si snoderà, non solo tra le vie del Campus, ma anche dell'intero quartiere Bicocca. Sarà possibile correre per cinque o dieci chilometri - una camminata ludico-sportiva non competitiva – oppure si potrà partecipare alla dieci chilometri competitiva: in questo caso l'iscrizione sarà riservata ai tesserati FIDAL e ai titolari di Runcard. Nel rispetto delle normative anti-covid, verrà applicato il protocollo federale in vigore alla data della manifestazione. Confermato, infine, il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti e docenti) che ...

