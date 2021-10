“Mi hanno fatto fuori”. Ballando con le stelle, esclusione bomba dal programma: “Forse è un fatto di soldi…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Siamo ormai in dirittura d’arrivo per ‘Ballando con le stelle’. Il programma condotto da Milly Carlucci ripartirà infatti sabato 16 ottobre su Rai 1 e c’è grande attesa per scoprire chi si esibirà meglio e troverà subito il consenso della giuria. Ci sono tante novità quest’anno, anche se le problematiche già non mancano. L’insegnante Oxana di Albano Carrisi ha avuto un problema ad un piede ed è rimasta in dubbio, ma la speranza è che stavolta gli imprevisti siano inferiori rispetto al passato. Nella serata del 14 ottobre Alberto Matano ha contattato Milly Carlucci, che da remoto ha voluto parlare di ‘Ballando con le stelle’. Ma qualcosa non è andato immediatamente per il verso giusto. La conduttrice è stata vista nello schermo dello studio, ma lei non si è minimamente accorta di essere già in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Siamo ormai in dirittura d’arrivo per ‘con le’. Ilcondotto da Milly Carlucci ripartirà infatti sabato 16 ottobre su Rai 1 e c’è grande attesa per scoprire chi si esibirà meglio e troverà subito il consenso della giuria. Ci sono tante novità quest’anno, anche se le problematiche già non mancano. L’insegnante Oxana di Albano Carrisi ha avuto un problema ad un piede ed è rimasta in dubbio, ma la speranza è che stavolta gli imprevisti siano inferiori rispetto al passato. Nella serata del 14 ottobre Alberto Matano ha contattato Milly Carlucci, che da remoto ha voluto parlare di ‘con le’. Ma qualcosa non è andato immediatamente per il verso giusto. La conduttrice è stata vista nello schermo dello studio, ma lei non si è minimamente accorta di essere già in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Le vostre schiacciate, i vostri muri, i vostri abbracci. Ci avete fatto sobbalzare dal divano, dagli spalti, una ma… - Fedez : Ma come un giornalista che non si accerta della veridicità di una notizia? Ci avevo creduto. Per buona pace tua non… - BentivogliMarco : Non penso ad una svolta autoritaria. Però i fascisti ci sono ancora e non hanno mai fatto cose buone. Proliferano n… - crollaconme : RT @stancasemper: quanto male ti hanno fatto per ridurti cosi chiello - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Che fine hanno fatto i banchi a rotelle? - -