La Nasa sta per lanciare una missione per studiare gli asteroidi troiani di Giove

Sabato 16 ottobre 2021 ore 11:34, Cape Canaveral, Florida. I motori di un Atlas V si accendono, parte il contro alla rovescia, avviene il distacco dalla superficie terrestre, inizia il viaggio verso le stelle: 12 anni di viaggio interplanetario per fare visita a ben otto asteroidi, imparando qualcosa in più su questi affascinanti corpi planetari e sulla formazione del Sistema solare. Se tutto va come deve, sarà questo il futuro previsto per la sonda Lucy, la prossima esploratrice di asteroidi targata Nasa. https://www.youtube.com/watch?v=57aLfX3ZX2I Quali sono gli asteroidi che studierà Lucy Ogni pianeta ha i suoi cinque punti lagrangiani: sono i punti dello spazio in cui la sua forza di gravità e quella del Sole si controbilanciano, "annullandosi" reciprocamente. Ne esistono tre lungo la linea che collega il pianeta ...

