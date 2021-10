Inter | viaggi estenuanti e minutaggi quasi completi Riecco i nazionali ' spremuti'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A metà ottobre, dopo appena due mesi dall'inizio della nuova stagione, è già tempo di iniziare a dosare le energie. Il discorso vale soprattutto per chi, come l', cede un cospicuo numero di ...

La Gazzetta dello Sport

Salvo Dumfries, Vecino e i due cileni, infatti, gli altri sei hanno risposto presente in almeno otto delle nove partite finora disputate dall'tra campionato e Champions. In cima alla lista ...Fortuna che, almeno in difesa, si potranno alternare Yoshida e/o Colley, reduci da... credo solo alle formazioni più o meno forti, non sarà un caso se la Juventus o l'di terreni stregati ...L’Inter è pronta a blindare Nicolò Barella fino al 2026: l’aumento di stipendio scatterà tra due anni e sarà il nuovo capitano.L'Inter e Nicolò Barella viaggiano spediti verso un contratto più lungo arricchito dalla fascia da capitano. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ambizione del centrocampista sardo è di arrivare ...