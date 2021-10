Il golpe permanente di Hezbollah in Libano

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A Beirut è successo qualcosa di incredibile:, cioè “Partito di Dio” di dottrina khomeinista e che da anni insieme a fedelissimi alleati governa il, ha scoperto un’anomalia: nel Paese che controlla da anni il potere giudiziario, quest’ultimo è indipendente da quello politico. Questo nella cultura politica dinon esiste. Così ha convocato una manifestazione di protesta, pacifica. Come sempre accade alle sue manifestazioni pacifiche molti erano armati, un manifestante in particolare recava con sé un lanciamissili tipo RPG. Il piano, riferiscono fonti ufficiose, prevedeva la conquista del quartiere in dieci ore. Il quartiere prescelto per la pacifica manifestazione era lo stesso dove nel 1975 cominciò la guerra civile. Ma un cecchino appostato sui tetti vicini al corteo ha colpito il manifestante con l’arma ...