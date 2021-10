Grande Fratello Vip | problemi di igiene | “Puzza di pesce marcio e orecchie piene di cerume”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La casa delVip 6 non smette mai di stupire. Stando a quanto riportato dal portale di gossip Biccy, negli ultimi giorni alcuni coinquilini si sono lamentati di una diffusa mancanza di. A raccontarlo è stato Alex Belli, insieme alle principesse Selassié. “C’è una donna qui che ha ledi. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo”, ha dichiarato l’attore romagnolo. Ad aggiungere il carico ci ha pensato Jessica: “Se è per questo qui c’è anche gente chedi. Sì ha quell’odore terribile lì”. “Mio Dio che schifo dai. Però ho capito! ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - c0mmento : #gfvip I commenti su Instagram sotto il post del Grande fratello dove Gianmaria si 'dichiara' a Sophie ????? - Almagesto75 : @lordfed3 @davydunz 4 scalzacani che sperano di andare al grande fratello #sveglia -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Il padre di Manuel, Franco Bortuzzo , è tornato a parlare dell'avventura televisiva del figlio alVip . Intervistato da Casa Chi , il talk dedicato principalmente al reality , Franco ha parlato della fine della storia tra Manuel e Lulù . Una decisione presa dal bel nuotatore, ...Lulù Hailè Selassiè svela un segreto alVip 6: 'Colleziono foto intime dei miei ex" In queste ultime ore alcuni concorrenti del GF Vip hanno iniziato a fare delle confessioni private. E in questa circostanza Clarissa ha ...Il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, è tornato a parlare dell'avventura televisiva del figlio al Grande Fratello Vip. Intervistato da Casa Chi, il talk dedicato principalmente al reality, Franco ha pa ...Importanti novità per i gieffini nella decima puntata, che andrà in onda venerdì 15 ottobre 2021: qualcuno entrerà nella Casa di Cinecittà per fare delle sorprese ...