Generali, Del Vecchio arrotonda quota con ultimi acquisti (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Leonardo Del Vecchio ha acquistato altre 350 mila azioni di Generali il 13 ottobre, pari a circa lo 0,02% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. È quanto emerge da un internal dealing, il quale evidenzia che gli acquisti sono stati fatti tramite la società Delfin. La quota del patron di EssilorLuxottica nel Leone di Trieste sale così a circa il 5,48%. Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio hanno stipulato l'11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board di Generali della prossima primavera. L'accordo, a cui aderisce anche Fondazione Crt, sale quindi al 13,34% complessivo dopo gli ultimi acquisti. L'obiettivo del patto sarebbe quello opporsi alla conferma dell'AD Philippe Donnet, e ...

