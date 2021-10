Diritti Tv: Infront propone partnership a Lega A fino a 2030, pronti a coprire disavanzo ‘Mena’ (Di venerdì 15 ottobre 2021) Infront ha presentato, inviando la lettera alla Lega Serie A e ai club, una manifestazione di interesse a creare una partnership strategica per i due cicli di vendita dei Diritti tv, fino al 2030. L’azienda di media e marketing sportivo, guidata da Alessandro Giacomini, ha le expertise e i fondi per poter supportare la Lega prendendo in carico anche quella parte di Diritti del triennio in corso, rimasti invenduti al momento. fino alla scorsa stagione, Infront rivestiva il ruolo di advisor, mentre in questa ha acquisito i Diritti tv internazionali ad eccezione degli Stati Uniti e della regione Medio Oriente-Nord Africa (Mena). In particolare, il mancato accordo con BeIn, che per la regione Mena ha ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha presentato, inviando la lettera allaSerie A e ai club, una manifestazione di interesse a creare unastrategica per i due cicli di vendita deitv,al. L’azienda di media e marketing sportivo, guidata da Alessandro Giacomini, ha le expertise e i fondi per poter supportare laprendendo in carico anche quella parte didel triennio in corso, rimasti invenduti al momento.alla scorsa stagione,rivestiva il ruolo di advisor, mentre in questa ha acquisito itv internazionali ad eccezione degli Stati Uniti e della regione Medio Oriente-Nord Africa (Mena). In particolare, il mancato accordo con BeIn, che per la regione Mena ha ...

