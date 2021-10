Diablo II Resurrected ha grossi problemi con i server e la colpa sarebbe dei 'giocatori moderni troppo esperti' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Diablo II: Resurrected è stato lanciato con grossi problemi di server. Ora, un community manager Blizzard ha offerto alcune informazioni sulla natura del problema e sembra che la causa sia, in parte, del comportamento dei giocatori moderni. I problemi del server di Resurrected nelle ultime due settimane sembrano peggiorare. Ciò è culminato in diversi casi di inattività nell'ultima settimana, in cui un'interruzione globale è stata causata, afferma Blizzard, da un aumento del traffico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021)II:è stato lanciato condi. Ora, un community manager Blizzard ha offerto alcune informazioni sulla natura del problema e sembra che la causa sia, in parte, del comportamento dei. Ideldinelle ultime due settimane sembrano peggiorare. Ciò è culminato in diversi casi di inattività nell'ultima settimana, in cui un'interruzione globale è stata causata, afferma Blizzard, da un aumento del traffico. Leggi altro...

