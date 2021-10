Crysis Remastered Trilogy recensione - Tripla dose di Nano Suit!

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Per anniè stato il gioco impossibile da far girare ai massimi settaggi. Il rischio di trovarsi un PC trasformato in una frittata fumante ha sempre privato l'utente medio del piacere di vedere il "mostro" griffato Crytek al meglio delle sue possibilità. Poi il tempo è passato, le macchine si sono fatte più potenti, la storia è diventata leggenda e la leggenda si è trasformata in mito. Oggi, a distanza di 14 anni dall'uscita del primo capitolo e di una decina o poco meno dai due sequel, l'intera trilogia arriva praticamente su tutte le piattaforme esistenti... persino sulla piccola Nintendo Switch. Leggi altro...