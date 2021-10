Covid, il temuto “effetto scuola” sui contagi non c’è stato: lento e costante calo di positivi e ricoveri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessun "effetto scuola" sui contagi Covid. Il temuto rialzo dei casi con il ritorno in presenza sui banchi di tutta Italia di milioni di studenti, al momento non c'è stato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nessun "" sui. Ilrialzo dei casi con il ritorno in presenza sui banchi di tutta Italia di milioni di studenti, al momento non c'èL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, il temuto “effetto scuola” sui contagi non c’è stato: lento e costante calo di positivi e ricoveri - ProDocente : Covid, il temuto “effetto scuola” sui contagi non c’è stato: lento e costante calo di positivi e ricoveri - annaestoit47 : @guardaboschi @_turtlen_ @muntzer_thomas Molti sono assolutamente convinti che siano stati già sperimentati. La mag… - fclerissi38 : @SusiTolin Il covid è ancora un oggetto misterioso, che il vaccino sta provando a contrastare...va quindi ancora te… - RosarioCh26 : @SusiTolin Io non ho mai temuto il covid nè prima nè dopo la vaccinazione. Ho sempre temuto la gestione scellerata… -