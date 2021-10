Correa-Inter (e non Thuram o Belotti): la prima volta del Tucu da nemico Lazio (Di venerdì 15 ottobre 2021) La strategia dell’Inter era chiara, malgrado depistaggi e tanti nomi diversi dati in pasto senza un perché. Joaquin Correa dopo Edin Dzeko: due attaccanti per sostituire Lukaku passato al Chelsea, due al posto di uno per lo spessore di Big Rom andato via nel rispetto di una sua precisa richiesta. L’Inter ha giocato su più tavoli, qualche bluff ben riuscito: Thuram piaceva, certo, ma non quanto il Tucu, al punto che il club nerazzurro si era mosso ancor prima che l’esterno del Borussia Monchengladbach incappasse in un grave infortunio. Qualche ora prima, per la precisione, aveva deciso di virare definitivamente su Correa. E anche la trattativa per Belotti, che qualcuno aveva addirittura dato per definita nel cuore di una notte di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) La strategia dell’era chiara, malgrado depistaggi e tanti nomi diversi dati in pasto senza un perché. Joaquindopo Edin Dzeko: due attaccanti per sostituire Lukaku passato al Chelsea, due al posto di uno per lo spessore di Big Rom andato via nel rispetto di una sua precisa richiesta. L’ha giocato su più tavoli, qualche bluff ben riuscito:piaceva, certo, ma non quanto il, al punto che il club nerazzurro si era mosso ancorche l’esterno del Borussia Monchengladbach incappasse in un grave infortunio. Qualche ora, per la precisione, aveva deciso di virare definitivamente su. E anche la trattativa per, che qualcuno aveva addirittura dato per definita nel cuore di una notte di ...

Advertising

sportmediaset : Le notizie del giorno?? ??#BrahimDiaz positivo al Covid - Inter : ?? | #FIFA22 Il nostro nuovo attaccante ha ottenuto la sua carta #OnesToWatch ?? @tucu_correa è ora in #FUT ??… - Inter : ??? | NAZIONALI Nella notte italiana in campo Lautaro, @tucu_correa, @vecino, @kingarturo23 e @Alexis_Sanchez ?? - laziopress : Lazio-Inter, è la sfida degli ex: non solo Inzaghi, anche Correa fa ritorno all’Olimpico - pasqualinipatri : Lazio-Inter, è la sfida degli ex: non solo Inzaghi, anche Correa fa ritorno all’Olimpico -