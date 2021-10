Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'L'Arma dei carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte'. Lo sostiene il Nuovo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'L'Arma deiha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelledi uscire dalle camerette se non sono in possesso dalda questa mezzanotte'. Lo sostiene il Nuovo ...

MediasetTgcom24 : Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass - Kualy2014 : RT @MediasetTgcom24: Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass - redblack1969 : RT @cjmimun: Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha dato l'ordine a tutti gli agenti sprovvisti di green pass di sgomberare le pr… - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass - Love44845319 : RT @MediasetTgcom24: Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass -