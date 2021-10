Coinbase fa pressione per un nuovo regolatore di criptovalute negli Stati Uniti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) I regolatori di tutto il mondo stanno lottando per regolamentare lo spazio delle, ma gli sforzi sono ancora alle prime fasi Il principale exchange diha rivelato che attualmente sta facendo pressioni affinché il governo deglicrei un'agenzia di regolamentazione separata per supervisionare le attività all'interno dello spazio delle. Nel corso degli anni, le agenzie di regolamentazione tradizionali hanno lottato per supervisionare adeguatamente le attività all'interno dello spazio cripto. Ciò è dovuto al fatto che il mercato delleopera in modo diverso dagli altri mercati finanziari tradizionali. Di conseguenza,ha presentato ieri la sua proposta di politica sulle risorse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coinbase pressione

Punto Informatico

Le richieste diIl tentativo diè nobile e, come da spiegazione del gruppo, 'in buona fede': non si intende fare una verasulle istituzioni, ma suggerire piuttosto un ...... una simileal ribasso sui prezzi potrebbe essere in costruzione in cripto. Il trading di ... Le commissioni diGlobal (COIN) sono arrivate fino al 4%, anche se variano in base al ...Coinbase lancia un proprio manifesto di proposte per animare il dibattito collettivo sui crypto-asset e richiedere una regolamentazione dedicata.Le Bande di Bollinger e il ‘Fear and Greed’ suggeriscono un rialzo troppo esteso, ma la correzione sembra ancora lontana ...