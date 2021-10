Carlo Lucarelli a La Confessione di Peter Gomez Nove | “Assalto Cgil? C’è ancora tantissimo fascismo” E sui No-vax | “Danneggiano gli altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Le manifestazioni no Green pass e l’alla? Dimostrano che abbiamonella nostra società”. Così lo scrittore, ospite de Ladivenerdì 15 ottobre alle 22.45 su. “Lei ha detto una frase su cui sono molto d’accordo: ‘visto che esiste il, ha senso essere antifascisti‘. Ma non è riduttivo utilizzare il termine ‘’ nei confronti di queste persone, al di là di quelli di Forza Nuova? Non lo usiamo forse perché non abbiamotermini?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “E’ vero che usiamo in maniera impropria la parola ...