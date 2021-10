BOOM! CLAUDIO BISIO PER LA PRIMA VOLTA IN UNA FICTION DI RAI1. ECCO I DETTAGLI (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una stagione ricchissima per CLAUDIO BISIO. A novembre lo vedremo su Canale 5 con il revival di Zelig, poi all’inizio del 2022 è prevista la messa in onda sempre sull’ammiraglia Mediaset di Tutta Colpa di Freud, la serie già disponibile su Amazon Prime Video e tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese. FICTION su Sky con la miniserie Cops 2 e una novità finora non trapelata: una serie per RAI1. Andiamo con ordine. A novembre rivivrà su Canale 5 Zelig, uno degli show comici più noti della televisione. Saranno 3 serate speciali tra volti storici e nuovi. Al timone la coppia più amata: CLAUDIO BISIO e Vanessa Incontrada, sempre più lanciata a Mediaset. Oltre a Zelig e all’impegno con Striscia la Notizia, sarà protagonista del giallo melò Fosca Innocenti di cui è stata annunciata la ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una stagione ricchissima per. A novembre lo vedremo su Canale 5 con il revival di Zelig, poi all’inizio del 2022 è prevista la messa in onda sempre sull’ammiraglia Mediaset di Tutta Colpa di Freud, la serie già disponibile su Amazon Prime Video e tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese.su Sky con la miniserie Cops 2 e una novità finora non trapelata: una serie per. Andiamo con ordine. A novembre rivivrà su Canale 5 Zelig, uno degli show comici più noti della televisione. Saranno 3 serate speciali tra volti storici e nuovi. Al timone la coppia più amata:e Vanessa Incontrada, sempre più lanciata a Mediaset. Oltre a Zelig e all’impegno con Striscia la Notizia, sarà protagonista del giallo melò Fosca Innocenti di cui è stata annunciata la ...

