Biglietti Inter-Juventus: tutte le informazioni utili, ecco come trovarli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre, sul prato di San Siro, l'Inter affronterà la Juventus nel big match valido per la nona giornata di Serie A 2021/2022. Una sfida da non perdere allo stadio Meazza, che si prepara ad ospitare i tifosi in un'atmosfera unica. I Biglietti saranno acquistabili online su Inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone, e si ricorda che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. Le modalità di vendita: La prima fase di vendita prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 12 ottobre, e sarà esclusivamente riservata ai soli abbonati alla stagione 2019/2020 che potranno acquistare fino a 2 Biglietti all'Interno del proprio settore o in altri vicini resi disponibili in fase d'acquisto. Mercoledì 13 ottobre fino alla mezzanotte sarà invece ...

