Beffa green pass: ai camionisti stranieri non serve (agli italiani sì) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non bastava mica la farsa del green pass che vale pure col tampone scaduto. Ora si scopre che la normativa sul lasciapassare obbligatorio fa pure figli e figliastri del lavoro. Nel settore autotrasporti, se sei straniero puoi guidare senza alcuna certificazione verde nel Belpaese. Se sei italiano invece devi per forza dimostrare di aver fatto un vaccino o un test antigenico. In quella che le associazioni di categoria già definiscono un “inaccettabile regime alternativo” a “unico vantaggio delle imprese estere”. Il ritardo della circolare Tutto nasce da una circolare diramata ieri dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e dal Ministero della Salute. Primo appunto: che il green pass sarebbe diventato obbligatorio lo si sapeva da almeno un mese, ma le direttive operative ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non bastava mica la farsa delche vale pure col tampone scaduto. Ora si scopre che la normativa sul lasciaare obbligatorio fa pure figli e figliastri del lavoro. Nel settore autotrasporti, se sei straniero puoi guidare senza alcuna certificazione verde nel Belpaese. Se sei italiano invece devi per forza dimostrare di aver fatto un vaccino o un test antigenico. In quella che le associazioni di categoria già definiscono un “inaccettabile regime alternativo” a “unico vantaggio delle imprese estere”. Il ritardo della circolare Tutto nasce da una circolare diramata ieri dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e dal Ministero della Salute. Primo appunto: che ilsarebbe diventato obbligatorio lo si sapeva da almeno un mese, ma le direttive operative ...

soteros1 : RT @bisagnino: La beffa: “Niente obbligo di Green Pass per i camionisti stranieri”. Così il governo discrimina i lavoratori italiani https:… - anitaelaura : RT @bisagnino: La beffa: “Niente obbligo di Green Pass per i camionisti stranieri”. Così il governo discrimina i lavoratori italiani https:… - pataflora1 : RT @bisagnino: La beffa: “Niente obbligo di Green Pass per i camionisti stranieri”. Così il governo discrimina i lavoratori italiani https:… - nicoferlav : RT @viaggrego: La #beffa: “Niente #obbligo di #GreenPass per i #Camionisti #Stranieri”. Così il #Governo discrimina i #Lavoratori #Italiani… - Stele666 : RT @viaggrego: La #beffa: “Niente #obbligo di #GreenPass per i #Camionisti #Stranieri”. Così il #Governo discrimina i #Lavoratori #Italiani… -