Anziana sbranata dai cani a Sassuolo | i proprietari li portano in canile | “Non riusciamo più a guardarli | non vogliamo tenerli”

"Abbiamo chiesto all'Ausl di venire a ritirare i cani perché non riusciamo più a guardarli. Non sono cani cattivi o predisposti all'aggressione, ma non ce la sentiamo più di tenerli". A dirlo, a Il Resto del Carlino, sono i proprietari dei due cani Amstaff che martedì hanno attaccato e ucciso un'anziana di 89 anni, Carmen Gorzanelli, in via Marco Polo a Sassuolo. I due animali hanno reagito per istinto di protezione nei confronti di una delle figlie dei proprietari, una ragazzina di 13 anni ora in stato di choc: "Non vuole uscire di casa, non riesce ad andare a scuola e io stavo cercando la coordinatrice per provare a fissare un incontro con la psicologa", ha spiegato la madre.

