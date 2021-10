Ufficiale il OnePlus 9RT: un altro bel device, anche se non europeo (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’annuncio del OnePlus 9RT è finalmente arrivato: il device, lo ricordiamo, è destinato al mercato cinese ed indiano (potrebbe non arrivare mai nel nostro Paese). Il dispositivo integra uno schermo Fluid AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel a 397ppi con frequenza di refresh rate ai 120Hz, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno (UFS 3.1). Dal punto di vista hardware, come potete vedere, non gli manca quasi nulla. OnePlus 9RT è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (processo produttivo a 5nm e GPU Adreno 660), ed include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, OIS, apertura f/1.88, dimensione pixel 1?m, doppio flash LED), un ultra-grandangolare da 16MP a 123° (apertura f/2.25, EIS), un sensore macro da 2MP da 4cm (apertura f/2.4) con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’annuncio del9RT è finalmente arrivato: il, lo ricordiamo, è destinato al mercato cinese ed indiano (potrebbe non arrivare mai nel nostro Paese). Il dispositivo integra uno schermo Fluid AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel a 397ppi con frequenza di refresh rate ai 120Hz, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno (UFS 3.1). Dal punto di vista hardware, come potete vedere, non gli manca quasi nulla.9RT è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (processo produttivo a 5nm e GPU Adreno 660), ed include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, OIS, apertura f/1.88, dimensione pixel 1?m, doppio flash LED), un ultra-grandangolare da 16MP a 123° (apertura f/2.25, EIS), un sensore macro da 2MP da 4cm (apertura f/2.4) con ...

