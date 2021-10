Rrahmani | Quest' anno siamo più uniti Koulibaly un campione Osimhen? Ha una caratteristica pazzesca

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In apertura della trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio su Radio KissKiss Napoli è intervenuto come ospite il difensore centrale del Napoli Amir. Il calciatore si è espresso sul campionato, sulla situazione del Napoli e sul mister Luciano Spalletti. "piùrispetto all'scorso: mi sto trovando benissimo, sto giocando e ringrazio i compagni per l'aiuto. Il lavoro del mister è importante: ci spiega sempre i punti deboli degli avversari e noi proviamo a sfruttarli. Continuare così sarebbe stupendo, ma è difficile: il campionato è lungo. Sappiamo con chi giochiamo e tutti i calciatori sono pronti a dare il massimo". "In difesa mi stdando tutti una grande mano e poi giocare al fianco di unqual èè un vantaggio per ...

CozzAndrea : @Daniele91Nap Rrahmani meglio di senesi solo se sei un drogato e non segui il calcio. Ospina sta in scadenza e fors… -

... che successivamente ha perso il posto da titolare in favore di un ottimofin qui. In ... forti dei contatti che ci sono stati'estate. Dalla sua, però, il giocatore ha voglia di tornare ...In difesa mi convince molto la coppia Manolas -'ultimo con Koulibaly gioca meglio mentre il greco è più istintivo. In attacco ci sarà un problema quando verrà il momento della Coppa d'...Oggi il Napoli ha la miglior difesa della Serie A. Numeri alla mano, gli azzurri hanno incassato solo tre reti in sette partite. Tra questi uno lo ha segnato la ...Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Radio Goal", su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le dinamiche del ballottaggio Ospina-Meret sono cambiate, quest’ann ...