PS Plus: in arrivo dei giochi bonus nel prossimo mese di novembre (Di giovedì 14 ottobre 2021) In arrivo dei giochi bonus in più nel prossimo mese per tutti gli utenti abbonati al servizio PS Plus di Sony. Scopriamo insieme i dettagli Arrivano buone notizie per tutti gli utenti Sony e, in particolar modo, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio PS Plus: sono in arrivo, infatti, dei giochi bonus a quelli che saranno i titoli gratuiti per il mese di novembre. giochi bonus che apparterranno all’ecosistema del PlayStation VR. Vi ricordiamo, inoltre, che da circa una settimana sono disponibili i giochi gratuiti di ottobre. Cliccate qui per scoprirli o per rinfrescarvi la memoria. Ben 5 titoli VR come ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Indeiin più nelper tutti gli utenti abbonati al servizio PSdi Sony. Scopriamo insieme i dettagli Arrivano buone notizie per tutti gli utenti Sony e, in particolar modo, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio PS: sono in, infatti, deia quelli che saranno i titoli gratuiti per ildiche apparterranno all’ecosistema del PlayStation VR. Vi ricordiamo, inoltre, che da circa una settimana sono disponibili igratuiti di ottobre. Cliccate qui per scoprirli o per rinfrescarvi la memoria. Ben 5 titoli VR come ...

