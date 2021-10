Processo Sanità, in appello l’accusa chiede la condanna del ministro Massimo Garavaglia a un anno e sei mesi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un anno e sei mesi. È la pena che il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto per il ministro del Turismo ed esponente della Lega Massimo Garavaglia nel Processo d’appello. Il politico il 17 luglio 2019 era stato assolto “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale. Garavaglia è imputato per turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia nell’ambito del Processo su una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Nel giudizio di secondo grado tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani condannato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Une sei. È la pena che il sostituto procuratore generale di MilanoGaballo ha chiesto per ildel Turismo ed esponente della Leganeld’. Il politico il 17 luglio 2019 era stato assolto “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale.è imputato per turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia nell’ambito delsu una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Nel giudizio di secondo grado tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovanito ...

