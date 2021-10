Pedri-Barça 2026, arrivano i dettagli: clausola rescissoria di un miliardo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Barcellona ha annunciato il rinnovo di Pedri fino al 30 giugno 2026, pochi minuti fa ha aggiunto i dettagli dell’accordo e ha fatto sapere che nel contratto vi è una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Domani, 15 ottobre, vi sarà la firma e alle 14 la presentazione del giocatore. 18 anni, Pedri ha giocato nell’ultima stagione ben 53 partite col Barça, pertanto il giocatore più utilizzato da Ronald Koeman. Solo Bojan Krkic, nella storia del club, ha raggiunto più velocemente le 50 presenze mentre è il quarto più giovane, dopo Ansu Fati, Bojan Krkic e Lionel Messi ad aver segnato. @Pedri to sign new contract this Friday #DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Barcellona ha annunciato il rinnovo difino al 30 giugno, pochi minuti fa ha aggiunto idell’accordo e ha fatto sapere che nel contratto vi è unada undi euro. Domani, 15 ottobre, vi sarà la firma e alle 14 la presentazione del giocatore. 18 anni,ha giocato nell’ultima stagione ben 53 partite col, pertanto il giocatore più utilizzato da Ronald Koeman. Solo Bojan Krkic, nella storia del club, ha raggiunto più velocemente le 50 presenze mentre è il quarto più giovane, dopo Ansu Fati, Bojan Krkic e Lionel Messi ad aver segnato. @to sign new contract this Friday #DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene ...

