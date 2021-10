Papa: vengo da migranti piemontesi, non è vita da mantenuti (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Alcuni mi hanno fatto dire cose che non sostengo: che propongo una vita senza fatica, o che disprezzo la cultura del lavoro. Immaginatevi se si può dire questo di un discendente di piemontesi, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Alcuni mi hanno fatto dire cose che non sostengo: che propongo unasenza fatica, o che disprezzo la cultura del lavoro. Immaginatevi se si può dire questo di un discendente di, che ...

Advertising

zazoomblog : Papa: vengo da migranti piemontesi non è vita da mantenuti - #Papa: #vengo #migranti #piemontesi - meethem4n : allora ogni volta mi cagano il cazzo perché 'eh ma te non ti trucchi, non ti metti in mostra, non sei appariscente,… - pirata_21 : Papà se vengo a sapere che alzi le mani su qualcuno all'asilo ti meno! - __Nives : RT @mywolf8_: @0Nives @garibaldino84 Buongiorno Nives?? Io e Emi ci siamo sentiti da subito e quando succede su di un social È qualcosa di s… - garibaldino84 : RT @mywolf8_: @0Nives @garibaldino84 Buongiorno Nives?? Io e Emi ci siamo sentiti da subito e quando succede su di un social È qualcosa di s… -