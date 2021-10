Ostapenko - Azarenka prima semifinale: si annuncia battaglia alle Sorgenti Indiane (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarà Ostapenko " Azarenka la semifinale nella parte alta del tabellone del BNP paribas Open di Indian Wells . La campionessa del Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko si è infatti qualificata per la sua ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Saràlanella parte alta del tabellone del BNP paribas Open di Indian Wells . La campionessa del Roland Garros 2017 Jelenasi è infatti qualificata per la sua ...

Advertising

marioboc17 : Vika is on fire ?? #Azarenka batte anche Jessica #Pegula 6-4 6-2 e accede alla semifinale del WTA 1000 di Indian Wel… - oktennis : Vika Azarenka ???? batte Pegula e vola in semifinale a Indian Wells dove troverà una rediviva Alona Ostapenko ????, aut… - SuperTennisTv : I quarti di finale del #WTA di Indian Wells live oggi su #SuperTennisTV ? 00:00 Azarenka ?? Pegula ? 3:00 Rogers ??… - antonionota5 : RT @WeAreTennisITA: Nel torneo femminile, Angelique Kerber (10) è la testa di serie più alta rimasta in gara a Indian Wells, raggiunge i qu… - roccogarramone2 : RT @WeAreTennisITA: Nel torneo femminile, Angelique Kerber (10) è la testa di serie più alta rimasta in gara a Indian Wells, raggiunge i qu… -