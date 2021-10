Nell'Afghanistan dei talebani non c'è posto per i tossicodipendenti. Il reportage AP (Di giovedì 14 ottobre 2021) Picchiati, arrestati e rinchiusi per 45 giorni nei centri di disintossicazione del Paese. È il trattamento riservato dai talebani ai tossicodipendenti di Kabul. Un esercito di invisibili che ora i nuovi padroni dell’Afghanistan – coloro che sui proventi del papavero da oppio hanno costruito ingenti fortune – non tollerano più. Felipe Dana, reporter e fotografo dell’Associated Press, ha recentemente assistito a uno di questi raid. Le sue foto mostrano la disperazione di questi uomini – molti dei quali denutriti o affetti da disturbi mentali – e le dure condizioni imposte dalla “disintossicazione talebana”, dove la forza è parte integrante del “metodo”. L’Afghanistan – come ricorda l’AP - è la fonte della maggior parte dell’oppio mondiale e un importante centro per le metanfetamine. Questo ha alimentato un enorme ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Picchiati, arrestati e rinchiusi per 45 giorni nei centri di disintossicazione del Paese. È il trattamento riservato daiaidi Kabul. Un esercito di invisibili che ora i nuovi padroni dell’– coloro che sui proventi del papavero da oppio hanno costruito ingenti fortune – non tollerano più. Felipe Dana, reporter e fotografo dell’Associated Press, ha recentemente assistito a uno di questi raid. Le sue foto mostrano la disperazione di questi uomini – molti dei quali denutriti o affetti da disturbi mentali – e le dure condizioni imposte dalla “disintossicazione talebana”, dove la forza è parte integrante del “metodo”. L’– come ricorda l’AP - è la fonte della maggior parte dell’oppio mondiale e un importante centro per le metanfetamine. Questo ha alimentato un enorme ...

