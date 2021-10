Mystery Land | sospeso per flop il programma di Aurora Ramazzotti e Alvin

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Misterysparisce dal palinsesto di Italia 1. E stavolta non c’è alcun enigma da risolvere: ilcondotto da, infatti, è stato. Gli ascolti bassi hanno decretato la chiusura dela sole due settimane dal suo debutto in prima serata, lo scorso 4 ottobre. Nelle intenzioni, la trasmissione doveva essere una sorta di spin off del più fortunato Freedom di Roberto Giacobbo., ogni settimana, avrebbero proposto un viaggio tra mistero, storia e fenomeni paranormali. La formula, tuttavia, sin dall’inizio non aveva convinto ...