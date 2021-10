Milan, minaccia dalla Premier: sul taccuino un pupillo di Pioli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Milan rischia di perdere uno dei perni della sua difesa. Tomori è seguito dal nuovo Newcastle acquistato dal fondo arabo PIF. Il Milan ha preso Mirante dopo l’infortunio di Maignan che starà fuori circa due mesi. La squadra rossonera dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez che è risulato positivo al Covid-19. Per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilrischia di perdere uno dei perni della sua difesa. Tomori è seguito dal nuovo Newcastle acquistato dal fondo arabo PIF. Ilha preso Mirante dopo l’infortunio di Maignan che starà fuori circa due mesi. La squadra rossonera dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez che è risulato positivo al Covid-19. Per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

