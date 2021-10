Maltempo a Palermo: strade allagate, frane e voragini. L’appello dal Comune: “La situazione è drammatica” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Maltempo sta causando forti disagi a Palermo dalla giornata di ieri. Nelle borgate della città, le strade si sono trasformate in fiumi di fango e una frana ha bloccato la viabilità, bloccando i residenti nelle loro abitazioni. Nella notte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione. Maltempo a Palermo: strade allagate e frane Palermo sta facendo i conti con i danni e i disagi causati dal Maltempo dal pomeriggio di ieri. La zona più colpita, spiega Ansa, è la borgata Partanna Mondello. Per le strade della città si sono riversati dei fiumi di fango e il crollo di una frana ha fatto pensare al peggio in via Grotte di Partanna. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilsta causando forti disagi adalla giornata di ieri. Nelle borgate della città, lesi sono trasformate in fiumi di fango e una frana ha bloccato la viabilità, bloccando i residenti nelle loro abitazioni. Nella notte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione.sta facendo i conti con i danni e i disagi causati daldal pomeriggio di ieri. La zona più colpita, spiega Ansa, è la borgata Partanna Mondello. Per ledella città si sono riversati dei fiumi di fango e il crollo di una frana ha fatto pensare al peggio in via Grotte di Partanna. ...

Advertising

TgrRaiSicilia : #Maltempo. Domani allerta meteo in Sicilia. Violento nubifragio a Palermo nel pomeriggio: allagamenti e disagi. - 3BMeteo : Nubifragio a #Palermo con allagamenti e frane #maltempo #14ottobre - BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: #Maltempo, dal tardo pomeriggio di ieri #vigilidelfuoco al lavoro in provincia di #Palermo: 8 squadre ancora in azione, s… - giornaleprociv : #Sicilia, notte di frane e allagamenti a #Palermo e #Trapani ?? - lucafaccio : RT @localteamtv: Voragine a Casteldaccia (Pa): danni dopo ondata di maltempo #Maltempo #Palermo #Voragine -