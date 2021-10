M5S | Grillo frena fronda | non verrà a Roma | asse con Pd non in discussione 2

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Adnkronos) - I venti del malcontento spirano infatti sia alla Camera che al Senato. E anche, fiducioso che l'arrivo di Conte alla guida del Movimento li avrebbe sopiti, è rimasto deluso, riporta chi gli è vicino. Sullo sfondo, poi, le voci di imminenti addii, con una ventina di parlamentari pronti a lasciare. E con la macchina delle restituzioni -elemento non secondario- che continua a incepparsi, nonostante il divorzio con Casaleggio: "anche chi sta restituendo qualcosa - spiega all'Adnkronos un eletto che ha smesso di farlo da tempo - sta dando per lo più i 1.000 al partito, non i 1.500 delle restituzioni". I 'ribelli' del resto non temono 'solleciti' imminenti da parte dei vertici: "se ci spingono alla porta prima della votazione del Presidente della Repubblica sono pazzi", la convinzione. "Il malessere è diffuso - spiega un eletto, chiedendo riservatezza ...

Advertising

borghi_claudio : Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green… - ThePatriot_stee : La disfatta delle merde. Ottimo titolo per un film - Damianodanny1 : 5 S MOVIMENTO ONTANO DA CONTE) - DICHIARAZIONE VOTO DI GIUSEPPI X GUALTIERI SPACCA GRILLINI: AVANTI COSÌ,VOTIAM… - Maurizi07267041 : RT @Adnkronos: Nel partito finisce sotto accusa la linea dei vertici #M5S. #BeppeGrillo atteso a Roma. - ilgiornale : La proposta di Beppe Grillo di dare i tamponi gratis per i lavoratori, nel M5S viene vista come il casus belli per… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Grillo

... tra l'ex funzionario della Consob Minenna, già assessore della giunta Raggi, scelto direttamente dall'ex premier Conte col benestare di, e l' ex avvocato del gruppoin Regione Lazio ...Non si può non partire da Beppe: il fondatore e attuale garante delè infatti ricordato per un monologo del 1998 nel quale si lanciava in affermazioni opinabili sui vaccini e sui loro ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Non sarà a Roma, tranne cambi di programma in corsa. Che con Beppe Grillo non sono mai da escludere. Il garante e padre del M5S non dovrebbe scendere nella Capitale né ...Perché dalle parti di via del Nazareno c’è l’intenzione di tenere il punto sull’estensione del green pass, contrapponendosi alle posizioni di Matteo Salvini “La verità è che in molti nel gruppo pensan ...