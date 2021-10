Luce dei tuoi occhi: ci sarà una morte davvero strana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 20 ottobre una morte improvvisa lascerà Emma senza parole La serie televisiva Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno è giunta quasi a conclusione. La fiction targata Mediaset, si è mostrata almeno fino adesso un grande successo per la rete, e i fan sono già curiosi di sapere se ci sarà un prosieguo. Intanto, grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo nel prossimo appuntamento previsto per il 20 ottobre. Nel quarto episodio Emma ha notato la macchina che ha investito Valentina nel garage dei nonni di Maranda, denunciando così il loro insegnante. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche-> Beautiful: Kelly deve stare obbligatoriamente con ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta puntata dideiin onda il 20 ottobre unaimprovvisa lascerà Emma senza parole La serie televisivadei, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno è giunta quasi a conclusione. La fiction targata Mediaset, si è mostrata almeno fino adesso un grande successo per la rete, e i fan sono già curiosi di sapere se ciun prosieguo. Intanto, grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa vedremo nel prossimo appuntamento previsto per il 20 ottobre. Nel quarto episodio Emma ha notato la macchina che ha investito Valentina nel garage dei nonni di Maranda, denunciando così il loro insegnante. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche-> Beautiful: Kelly deve stare obbligatoriamente con ...

