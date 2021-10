Lazio, Immobile e Zaccagni tornano in gruppo: puntano l’Inter (Di giovedì 14 ottobre 2021) Corrono verso l’Inter, puntano la convocazione, sperano in un posto dal primo minuto. Ciro Immobile e Mattia Zaccagni hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. L’attaccante non lo faceva da tempo, dal 30 settembre scorso, quando durante la partita con la Lokomotiv Mosca in Europa League aveva avvertito un fastidio all’altezza del ginocchio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado, inferiore anche al primo. Si è ripreso in fretta. In settimana ha preso confidenza con il campo, ieri ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo: compresi i tiri a fine sessione. Ha messo nel mirino l’Inter, Ciro. Vuole far sorridere la Lazio, a costo di fare un dispetto al suo amico Inzaghi. Anche Zaccagni spera nella convocazione per sabato, più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Corrono versola convocazione, sperano in un posto dal primo minuto. Ciroe Mattiahanno ripreso ad allenarsi con i compagni. L’attaccante non lo faceva da tempo, dal 30 settembre scorso, quando durante la partita con la Lokomotiv Mosca in Europa League aveva avvertito un fastidio all’altezza del ginocchio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado, inferiore anche al primo. Si è ripreso in fretta. In settimana ha preso confidenza con il campo, ieri ha svolto tutto l’allenamento con il: compresi i tiri a fine sessione. Ha messo nel mirino, Ciro. Vuole far sorridere la, a costo di fare un dispetto al suo amico Inzaghi. Anchespera nella convocazione per sabato, più ...

