(Di giovedì 14 ottobre 2021) Paura ieri sera a, zona nord di Roma, in un condominio di Via Rupra. A causa verosimilmente di unè divampato un incendio nelintorno alle 23.00: le fiamme hanno distrutto e danneggiato diversi veicoli, tra cui una moto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e idella StazionePorta. Immediata è scattata l’evacuazione dei residenti, quattroin tutto. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito anche se due Militari sono rimasti lievemente. Gli appartamenti dello stabile, da quanto si apprende, sono agibili ma non è stato ancora possibile il riallaccio delle utenze. su Il Corriere della Città.

Labaro, prima il cortocircuito, poi l'incendio nel garage: evacuate le famiglie, due Carabinieri intossicati

La Sezione Abruzzi dell'Ana, sabato, era infatti infila a rendere omaggio ai "fratelli" ... Il clou sarà la sfilata a novembre alla presenza del presidente nazionale dell'Ana e del...... il XV Municipio: eccolo al ponte della Marrana, aPorta, in una zona bersagliata dagli ...mai stata aperta al pubblico - dice Gualtieri - Eppure potrebbe essere un collegamento diretto tra...Paura a Roma Nord dove stanotte è divampato un incendio in un garage condominiale richiedendo l'evacuazione degli abitanti della palazzina dove si sono sviluppate le fiamme. Quattro le famiglie allont ...Il candidato sindaco del centrosinistra in sopralluogo all'impianto idrovoro di via Procaccini, ultimato nel 2016 ma ancora fermo: serve per salvare la zona da un'altra eventuale alluvione. "Risanamen ...