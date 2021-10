La Casa di Carta 5 – Vol.2, ultime prove per un finale col botto: «La fine sta arrivando» (Di giovedì 14 ottobre 2021) La fine sta arrivando per La Casa di Carta 5. Di nome e di fatto, perché il Vol.2, cioè la seconda parte della quinta stagione della serie spagnola è davvero la conclusione. Un finale che quasi necessariamente sarà col botto. È quasi doveroso, da parte dell'autore Álex Pina e da Netflix, salutare il pubblico con un finale esplosivo. Per la storia che lo show spagnolo ha fatto nella piattaforma di streaming, diventandone un titolo di punta; perché i primi episodi (il Vol.1) de La Casa di Carta 5 avevano lasciato quasi più indispettiti che incuriositi; perché Pina è il signore delle esplosioni. Per questo motivo il teaser de La Casa di Carta 5 – Vol.2, oltre a confermare la data di distribuzione degli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lastaper Ladi5. Di nome e di fatto, perché il Vol.2, cioè la seconda parte della quinta stagione della serie spagnola è davvero la conclusione. Unche quasi necessariamente sarà col. È quasi doveroso, da parte dell'autore Álex Pina e da Netflix, salutare il pubblico con unesplosivo. Per la storia che lo show spagnolo ha fatto nella piattaforma di streaming, diventandone un titolo di punta; perché i primi episodi (il Vol.1) de Ladi5 avevano lasciato quasi più indispettiti che incuriositi; perché Pina è il signore delle esplosioni. Per questo motivo il teaser de Ladi5 – Vol.2, oltre a confermare la data di distribuzione degli ...

Advertising

NetflixIT : La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. - RealEmisKilla : Ma solo a me “Tokyo” de “la casa di carta” sta sulla minchia forte? - TalitaZoye : RT @Vito68122235: Draghi l'uomo piu' sopravvalutato della - mariacryrallo : RT @mattefloxacin88: Quelli con la tuta della Casa di Carta che la convertono in quella di #SquidGame per Halloween. - Addicted_ToZayn : RT @mattefloxacin88: Quelli con la tuta della Casa di Carta che la convertono in quella di #SquidGame per Halloween. -