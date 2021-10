Jessica Chastain, una telepredicatrice a caccia di Oscar (Di giovedì 14 ottobre 2021) Jessica Chastain, scricciolo di donna sotto una cascata di capelli fulvi, è una macchina da guerra. Quando non lavora per il mainstream hollywodiano, ogni volta che può produce ‘anche’ i suoi film. Lo ha fatto per la serie-prodigio HBO “Scene da un matrimonio”, lo ha fatto per “The Eyes of Tammy Faye” di Michael Showalter, film di apertura della Festa del Cinema di Roma, che la piazza in pole position per i prossimi Oscar. È la storia di una involontaria icona camp divenuta tale dopo il documentario di Randy Barbato e Fanton Bailey su Tammy Faye Bakker (2000), che Jessica cita come sua fonte d’ispirazione primaria. La parabola dell’impero mediatico creato tra i ’70 e gli ’80 da Jim e Tammy Faye Bakker, telepredicatori a capo di un’emittente religiosa da 20 milioni di utenti e di un parco a tema cristiano, qui in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021), scricciolo di donna sotto una cascata di capelli fulvi, è una macchina da guerra. Quando non lavora per il mainstream hollywodiano, ogni volta che può produce ‘anche’ i suoi film. Lo ha fatto per la serie-prodigio HBO “Scene da un matrimonio”, lo ha fatto per “The Eyes of Tammy Faye” di Michael Showalter, film di apertura della Festa del Cinema di Roma, che la piazza in pole position per i prossimi. È la storia di una involontaria icona camp divenuta tale dopo il documentario di Randy Barbato e Fanton Bailey su Tammy Faye Bakker (2000), checita come sua fonte d’ispirazione primaria. La parabola dell’impero mediatico creato tra i ’70 e gli ’80 da Jim e Tammy Faye Bakker, telepredicatori a capo di un’emittente religiosa da 20 milioni di utenti e di un parco a tema cristiano, qui in ...

giorgiacata1 : RT @_amantedelcine_: Jessica Chastain BELLISSIMA al Festival del Cinema di Roma ?????? - acupoftea_01 : RT @_amantedelcine_: Jessica Chastain BELLISSIMA al Festival del Cinema di Roma ?????? - HuffPostItalia : Jessica Chastain, una telepredicatrice a caccia di Oscar - barcachevola : La mia testa è un pendolo che oscilla da oscar isaac a jessica chastain da circa tre settimane e non so come fermarlo - FarodiRoma : Jessica Chastain incanta nel primo giorno della Festa del Cinema di Roma (di Alex De Gironimo) -