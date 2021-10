Inter: Correa recupera, 'sono pronto' (Di giovedì 14 ottobre 2021) "pronto per domani". Con un post su Instagram Joacquin Correa si mette a disposizione della sua nazionale, l'Argentina, che sfidera' il Peru' nella notte per le qualificazioni Mondiali, e anche dell'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "per domani". Con un post su Instagram Joacquinsi mette a disposizione della sua nazionale, l'Argentina, che sfidera' il Peru' nella notte per le qualificazioni Mondiali, e anche dell'...

Inter : ?? | #FIFA22 Il nostro nuovo attaccante ha ottenuto la sua carta #OnesToWatch ?? @tucu_correa è ora in #FUT ??… - Inter : ??? | NAZIONALI Nella notte italiana in campo Lautaro, @tucu_correa, @vecino, @kingarturo23 e @Alexis_Sanchez ?? - infoitsport : Inter, Correa ha recuperato dall’affaticamento - CalcioPillole : #Inter, con un post social #Correa sembra esser tornato in condizione e pronto ad affrontare sabato il suo passato,… - sportmediaset : Inter, #Correa sta bene: Inzaghi può averlo contro la Lazio. #SportMediaset -