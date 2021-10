Indian Wells 2021, tutto facile per Norrie: Schwartzman sconfitto in due set (Di giovedì 14 ottobre 2021) tutto facile per Cameron Norrie. L’inglese ha superato in due set Diego Sebastian Schwartzman (6-0, 6-2) nel match valido per i quarti di finale dell’Indian Wells 2021, conquistando il pass per le semifinali. Nessun game concesso dal 26enne nel primo set, terminato dopo mezz’ora di gioco; nel secondo set l’argentino risponde al servizio perso nel terzo game conquistando il controbreak nel gioco successivo, ma Norrie lo punisce nuovamente con altri due break nel quinto e nel settimo gioco, chiudendo sul 6-2. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)per Cameron. L’inglese ha superato in due set Diego Sebastian(6-0, 6-2) nel match valido per i quarti di finale dell’, conquistando il pass per le semifinali. Nessun game concesso dal 26enne nel primo set, terminato dopo mezz’ora di gioco; nel secondo set l’argentino risponde al servizio perso nel terzo game conquistando il controbreak nel gioco successivo, malo punisce nuovamente con altri due break nel quinto e nel settimo gioco, chiudendo sul 6-2. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - SkySport : ?? Indian Wells, Sinner eliminato agli ottavi ? Fritz vince in due set (6-4, 6-3) ?? - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - sportface2016 : #IndianWells 2021, tutto facile per #Norrie: #Schwartzman sconfitto in due set - Ciccio35716947 : RT @Italpress: Sinner eliminato da Fritz negli ottavi a Indian Wells -