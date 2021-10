Incontro Governo-Sindacati | più impegno per la sicurezza sul lavoro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi l'tra il premier, Mario Draghi, e i leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Al centro del tavolo di confronto l'intervento per cercare di ridurre il numero di morti sul. “Usciamo da questocon notizie positive. Riguardo al decreto sullasui luoghi di, contiene richieste importanti, del tipo di un potenziamento delle assunzioni e della dotazione di organico negli ispettorati del, di un coordinamento di tutti i soggetti che operano sulla salute e la. Verrà potenziato e affrontato il tema della sospensione delle attività, laddove non vengano rispettate le norme di”, ha detto Landini. “E' stato un ...

Advertising

repubblica : Lavoro, incontro governo-sindacati: 'Rifinanziata l'indennita' per la quarantena, in arrivo proroga cig Covid e blo… - RosalbaAlfredo : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: incontro con Draghi positivo. Il Governo ha assicurato un forte intervento sulla sicurezza nei luoghi di l… - CislPuglia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: incontro con Draghi positivo. Il Governo ha assicurato un forte intervento sulla sicurezza nei luoghi di l… - AuriemmaMatteo : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: incontro con Draghi positivo. Il Governo ha assicurato un forte intervento sulla sicurezza nei luoghi di l… - alessandrovell5 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: incontro con Draghi positivo. Il Governo ha assicurato un forte intervento sulla sicurezza nei luoghi di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Governo

ROMA - La Cgil chiede al' un abbassamento molto forte del costo del tampone '. Lo ha riferito Maurizio Landini , al termine dell'di stamattina a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi . 'Abbiamo colto l'...Pagamenti INPS in arrivo: Pensioni al solito Mentre ildiscute una tematica di fondamentale ... Chi invece ha scelto come metodo il bonifico bancario non vaa nessuna novità , in quanto ..."Il governo ha assicurato un forte intervento già nelle prossime ore per la sicurezza sul lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l'incontro, definito "positivo", co ...ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier, Mario Draghi, e i leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, ...