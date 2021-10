Incendio ad Airola, ricoverato un vigile del fuoco per intossicazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – Un vigile del fuoco ricoverato in ospedale per intossicazione, scuole chiuse, l’invito ai residenti a tenere chiuse le finestre e danni ingenti all’azienda. È questo un primo bilancio dell’Incendio nel beneventano, ad Airola in Val Caudina, di un capannone industriale della “Sata”, azienda rinomata per la lavorazione di plastica per pezzi di ricambio auto che da ieri pomeriggio tiene impegnati decine di pompieri per lo spegnimento delle fiamme che hanno causato una nube di fumo che ha raggiunto anche Caserta e Napoli, favorita dal forte vento. Al lavoro i tecnici dell’Arpac che dovranno monitorare la qualità dell’aria. Una grossa colonna di fumo nero e denso, visibile anche dai comuni di Caserta e Napoli, ha invaso tutta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Undelin ospedale per, scuole chiuse, l’invito ai residenti a tenere chiuse le finestre e danni ingenti all’azienda. È questo un primo bilancio dell’nel beneventano, adin Val Caudina, di un capannone industriale della “Sata”, azienda rinomata per la lavorazione di plastica per pezzi di ricambio auto che da ieri pomeriggio tiene impegnati decine di pompieri per lo spegnimento delle fiamme che hanno causato una nube di fumo che ha raggiunto anche Caserta e Napoli, favorita dal forte vento. Al lavoro i tecnici dell’Arpac che dovranno monitorare la qualità dell’aria. Una grossa colonna di fumo nero e denso, visibile anche dai comuni di Caserta e Napoli, ha invaso tutta ...

