Green pass, no vax e la libertà di gregge (Di giovedì 14 ottobre 2021) Scusate, sapete indicarmi una piazza che contenga 43 milioni e mezzo di italiani? Sarebbe utile, casomai dovesse decidere di mobilitarsi – davanti a quello che stiamo vedendo in questi giorni – la grande, anzi stragrande maggioranza di italiani che ha fatto quello che la scienza e la ragione consigliavano: vaccinarsi (e non ho menzionato gli altri quasi 3 milioni che hanno avuto ancora una sola dose). E ha vissuto questa semplice scelta senza fanfare o isterismi, né preteso patenti di eroismo. Anzi, qualcuno ci è arrivato pure con un certo timore: le paure non ce le hanno mica solo i novax. Quello che cambia è la risposta che riesci a dare alla paura, e magari un qualche incentivo può venire pure, dopo mesi e mesi di vaccinazioni, dal fatto che in questo momento sono circa 2,8 miliardi le persone vaccinate in tutto il mondo, e non risultano se non una manciata di effetti avversi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Scusate, sapete indicarmi una piazza che contenga 43 milioni e mezzo di italiani? Sarebbe utile, casomai dovesse decidere di mobilitarsi – davanti a quello che stiamo vedendo in questi giorni – la grande, anzi stragrande maggioranza di italiani che ha fatto quello che la scienza e la ragione consigliavano: vaccinarsi (e non ho menzionato gli altri quasi 3 milioni che hanno avuto ancora una sola dose). E ha vissuto questa semplice scelta senza fanfare o isterismi, né preteso patenti di eroismo. Anzi, qualcuno ci è arrivato pure con un certo timore: le paure non ce le hanno mica solo i novax. Quello che cambia è la risposta che riesci a dare alla paura, e magari un qualche incentivo può venire pure, dopo mesi e mesi di vaccinazioni, dal fatto che in questo momento sono circa 2,8 miliardi le persone vaccinate in tutto il mondo, e non risultano se non una manciata di effetti avversi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - MarcoIsacchini : RT @Lucagrossi66: Il ?? dei ?? continua. - activetyper : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… -