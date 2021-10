Giulio Regeni | al via il processo per le torture e l’omicidio Ma i 4 imputati non sono in aula per l’ostruzionismo del Cairo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Unnecessario per consegnare una verità giudiziaria alla famiglia e alla società civile. Un procedimento che potrebbe individuare i responsabili del sequestro, della tortura e dell’uccisione, quasi sei anni fa, di, che difficilmente saranno puniti. La prima udienza che si apre oggi nell’bunker di Rebibbia vedei quattro agenti della National Security egiziana che i pm di Roma ritengono gli esecutori materiali, a vario titolo, del rapimento e dell’uccisione del ricercatore di Fiumicello, scomparso il 25 gennaio del 2015 poco dopo essere uscito di casa e il cui corpo martoriato è stato ritrovato circa una settimana dopo, il 3 febbraio, lungo l’autostrada del deserto che collega Ilad Alessandria. Ilche prende il via a ...

pietroraffa : ?? La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giul… - BentivogliMarco : Un'altra conferma dell'autorevolezza e della serietà di #Draghi. Non solo non si dimentica, ma si vuole tutta la… - Roberto_Fico : Domani la prima udienza sul sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni. Voglio inviare un abbraccio a Pao… - almenounambo : RT @matteomacor: Domani è il giorno del processo sul rapimento, la tortura, l'omicidio di Giulio Regeni, Domani è un giorno importante. Con… - Maurizi07267041 : RT @silvia_sb_: +++La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio #Reg… -

Verità perche appare avvolta nell'oblio dall'altro lato del Mediterraneo dove sostanzialmente dal giugno scorso, quando ci fu la trasmissione all'Italia delle inchieste del Cairo, ...Oggi in Corte d'Assise arriva il caso dicon la presidenza del Consiglio dei ministri che si costituiisce parte civile nel processo sull'omicidio del ricercatore torturato ed ucciso in Egitto. In aula non ci saranno imputati ...Quattro gli imputati di sequestro di persona e omicidio pluriaggravato del giovane friulano, ma la terza sezione delle Corte d’Assise si troverà subito a gestire una questione di procedibilità ...Dopo vari depistaggi e anni di indagini: i quattro imputati dei servizi di sicurezza egiziani non saranno in aula ...