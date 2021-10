Giannichedda: «Lazio Inter? Mi auguro una cosa per Inzaghi» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giuliano Giannichedda, ex biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito di Lazio-Inter e sul ritorno di Inzaghi Giuliano Giannichedda, ex calciatore biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito di Lazio–Inter e sul ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico. Ecco le sue parole: Lazio Inter – «Sarà inevitabile leggere emozione sul volto di Simone. La tensione della gara, però, manda via queste suggestioni. Spero venga accolto tra gli applausi del pubblico: ha fatto il bene della Lazio. Ognuno è libero di comportarsi come vuole nei limiti del consentito, ma Simone ha onorato da calciatore e difeso da allenatore quei colori. Per questo credo che non meriti i fischi» L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giuliano, ex biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito die sul ritorno diGiuliano, ex calciatore biancoceleste, ha espresso il suo pensiero a proposito die sul ritorno di Simoneall’Olimpico. Ecco le sue parole:– «Sarà inevitabile leggere emozione sul volto di Simone. La tensione della gara, però, manda via queste suggestioni. Spero venga accolto tra gli applausi del pubblico: ha fatto il bene della. Ognuno è libero di comportarsi come vuole nei limiti del consentito, ma Simone ha onorato da calciatore e difeso da allenatore quei colori. Per questo credo che non meriti i fischi» L'articolo ...

Advertising

news24_inter : Le parole di Giannichedda #inter #lazio - FabrizioSapia : @BorgeseGiovanni Beh, la Lazio di Zaccheroni era ancora un'ottima squadra ma aveva già subito un importante ridimen… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO - infoitsport : ESCLUSIVO | Giannichedda: “Lazio, solo applausi per Inzaghi. Allegri non può sbagliare” - LALAZIOMIA : #Inter #Juventus #Lazio #Primopiano #Roma ESCLUSIVO | Giannichedda: “Lazio, solo applausi per Inzaghi. Allegri non… -